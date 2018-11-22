Кожемяко добился для приморцев отмены обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев согласился с предложением врио губернатора Приморского края Олегом Кожемяко и утвердил порядок ввоза подержанных автомобилей жителями Дальнего Востока без установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС.

16 ноября во время остановки в аэропорту Владивостока на пути в Папуа-Новая Гвинея на саммит АТЭС Медведев встретился с врио губернатора края и поддержал предложение Олега Кожемяко об отмене этой системы для дальневосточников, пишет «Российская газета».

«Давайте еще раз это проанализируем… (Надо) посмотреть на то, как процессы пойдут и здесь, в Приморье, и на территории других территорий ДФО… Пусть такой порядок будет подготовлен», – сказал Медведев.

Одновременно глава правительства поручил ФТС России, МВД РФ, Минэкономразвития, Минпромторгу, Росаккредитации и Росстандарту обеспечить применение этого порядка.

Проблема оснащения системами ЭРА-ГЛОНАСС личных подержанных автомобилей имеет для жителей Дальнего Востока принципиальное значение, так как в регионе львиная доля автопарка – это праворульные иномарки. Требование установки на ввозимые автомобили систем вызова экстренных служб делает их покупку крайне затратной. Благодаря вмешательству Кожемяко, удалось устранить головную боль для тысяч жителей Дальнего Востока.

Напомним, закон, согласно которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, вступил в силу с 1 января 2017 года. Разработчики техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» расписали, как устанавливать терминалы системы в производимые авто на территории ТС, но не уточнили, как оснащать ими ввозимые иномарки.

Как следствие, на таможнях ДФО скопились сотни автомобилей, которые таможня без установки терминалов системы не имела права пропустить на территорию России, а установить их было невозможно, потому что самих терминалов в регион не поставили. К тому же в ДФО не оказалось сертифицированных компаний, имеющих право на их установку. Это привело к социальной напряженности в регионе.