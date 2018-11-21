Абрамович решил построить виллу в Тель-Авиве

Получивший гражданство Израиля миллиардер Роман Абрамович захотел построить частный дом на принадлежащем ему участке в историческом районе Тель-Авива.

На участке площадью 1,5 тыс. квадратных метров, где в данный момент располагаются отель и несколько одноэтажных строений, планируется построить городскую виллу, а также произвести благоустройство прилегающего квартала, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационный портал Ynet.

Здания на участке Абрамовича являются историческими объектами и внесены в список охраняемых городским муниципалитетом, однако проект перестройки уже составлен: здания будут отреставрированы, одно из помещений выделят для художественных экспозиций.

Предусматривается сохранение старого дерева – фикуса, растущего рядом с домом. Парковка будет оборудована на подземном уровне.

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Напомним, Роман Абрамович получил израильское гражданство в мае 2018 года. Сообщалось также, что Израиль освободил бизнесмена от налогов на зарубежные доходы на 10 лет.