Выросло число приезжающих в Россию американцев

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21 ноября, среда  |  Последнее обновление — 11:13  |  vz.ru
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Зачем российским военным запрещенные украинские авиадвигатели

Минобороны РФ в поиске украинских двигателейФото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
Министерство обороны РФ неожиданно объявило тендер на украинские авиадвигатели Д-436 от «Мотор Сич», которые украинские власти запретили поставлять в Россию. Москва при этом уверяла, что невелика потеря, так как у нас уже имеется для замены собственный двигатель. Зачем же Минобороны понадобились запрещенные двигатели и как военные рассчитывают их получить? Подробности...
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Почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией

Владимир Путин и Синдзо Абэ провели уже несколько десятков встречФото: Михаил Метцель/ТАСС
Уже неделю, прошедшую со встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ, не утихают страсти по поводу Курильских островов. В России возмущаются самой мыслью о возможности что-либо передать Японии, а в Японии большинство по-прежнему хочет получить все четыре острова. Является ли общественное мнение непреодолимым препятствием для заключения мирного договора и изменения отношений двух стран – или же Путин и Абэ могут изменить его во имя стратегических интересов своих государств? Подробности...
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Почему миллионерам не следует комментировать прожиточный минимум

Вряд ли Лахова хочет, чтобы граждане России питались по нормам военного времениФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Регулярные «двухминутки ненависти» захватили Рунет. Чуть ли не каждый день находится чиновник или депутат, говорящий что-то ужасное с точки зрения общественной морали. И дальше его фраза, зачастую вырванная из контекста, широко расходится по СМИ и соцсетям. И уже не важно, что такой деятель имел в виду «на самом деле» – клеймо поставлено. Когда же чиновники и политики поймут, что есть вещи, которые произносить нельзя? Не вообще нельзя, а нельзя именно им. Подробности...
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Евромайдан заставил украинцев полюбить неудачников

Недооценить итоги евромайдана трудно – он изменил для Украины слишком многоеФото: Gleb Garanich/Reuters
Ровно пять лет назад начался евромайдан. Он превратил Украину в самую бедную страну Европы и оставил серьезный отпечаток в ее национальном сознании. Многие украинцы с тех пор переосмыслили не только свое место в мире, но и свою роль в истории. Однако далеко не все итоги этого переосмысления понравятся идеологам евромайдана. Там есть от чего встревожиться. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как токсичный Янукович Майдан организовал

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящие патриоты, а не называющие себя так члены секты Свидетелей Майдана, надеются, что когда-нибудь люди, организовавшие переворот, ответят по закону. Однако на скамье подсудимых должен оказаться и «ростовский сиделец». Подробности...

Как мэр Екатеринбурга с челябинцами поссорился

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
У нас с советских времен считается, что «там, где раньше тигры, гм, испражнялись, мы проложим магистрали!» – и порядок. Большой инфраструктурный объект – это не просто способ освоить бюджет и дать своим заработать. Подробности...
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С кем была бы сегодня Галина Старовойтова

Андрей Бабицкий, журналист
Галина Васильевна была приятным в общении человеком – воспринимавшим нас, журналистов, как своих союзников. Но в той области, где Галина Васильевна была дипломированным специалистом, и она сама, и ее соратники наломали немало дров. Подробности...
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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Выросло число приезжающих в Россию американцев

          21 ноября 2018, 10:48

          Текст: Анна Инсарова

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          За девять месяцев 2018 года в Россию приехали более 213 тыс. американских туристов, свидетельствуют данные Федеральной службы безопасности (ФСБ).

          Чаще всего американцы приезжают в Россию с июля по сентябрь – в этот период страну посетили более 123 тыс. туристов из США, пишут «Известия».

          Интерес американцев к России стабильно растет на протяжении последних лет. Так, за три квартала 2014 года в Россию въехало около 150 тыс. туристов из США. За тот же период 2015 года – почти 153 тысяч, в 2016 году – около 165 тысяч, в 2017 году – более 206 тысяч.

          Таким образом, с 2014 года турпоток из США на 30%.

          Для сравнения: за девять месяцев Россию посетило более 43 тыс. туристов из Австралии, более 40 тысяч – из Канады. Более миллиона туристов прибыли из стран Евросоюза: из Германии – почти 400 тыс. человек, из Великобритании – более 114 тысяч, из Италии – свыше 106 тысяч, из Франции – около 95 тысяч. и из Испании – около 77 тыс. человек.

          Напомним, американские журналисты, приезжавшие на Чемпионат мира по футболу-2018, писали восторженные отзывы о России.


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