Выросло число приезжающих в Россию американцев

За девять месяцев 2018 года в Россию приехали более 213 тыс. американских туристов, свидетельствуют данные Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Чаще всего американцы приезжают в Россию с июля по сентябрь – в этот период страну посетили более 123 тыс. туристов из США, пишут «Известия».

Интерес американцев к России стабильно растет на протяжении последних лет. Так, за три квартала 2014 года в Россию въехало около 150 тыс. туристов из США. За тот же период 2015 года – почти 153 тысяч, в 2016 году – около 165 тысяч, в 2017 году – более 206 тысяч.

Таким образом, с 2014 года турпоток из США на 30%.

Для сравнения: за девять месяцев Россию посетило более 43 тыс. туристов из Австралии, более 40 тысяч – из Канады. Более миллиона туристов прибыли из стран Евросоюза: из Германии – почти 400 тыс. человек, из Великобритании – более 114 тысяч, из Италии – свыше 106 тысяч, из Франции – около 95 тысяч. и из Испании – около 77 тыс. человек.

Напомним, американские журналисты, приезжавшие на Чемпионат мира по футболу-2018, писали восторженные отзывы о России.