Протестующие не поверили в готовность ПИКа остановить спорную стройку в Москве

«Скорее всего, это лишь очередная уловка со стороны ПИКа. Под давлением общественности он, вероятно, решил сделать вид, что идет на какие-то уступки», – заявил газете ВЗГЛЯД один из противников точечной застройки Иван Рожков, комментируя заморозку стройки на спорном участке в районе Кунцево.

«Дело в том, что по закону компания вообще имеет право начинать строительные работы не ранее, чем через 10 дней после установки информационного щита. Щит они установили только вчера. Значит, приостановка работ – это простое следование букве закона», – считает Рожков.

«В компании, естественно, пытаются сбить сейчас общественное возмущение, которое вызвали вчерашние события. Они просто улыбаются публике, демонстрируя готовность к уступкам. На самом деле, думаю, они будут и дальше продавливать свой проект. Будут рыть котлован, привозить строительную технику, – предположил активист. - Чтобы по-настоящему победить, нам надо еще долго бороться».

Ранее во вторник девелоперская группа ПИК приостановила вызвавшее протест ряда местных жителей и активистов строительство дома в московском районе Кунцево, сообщил РИА Недвижимость начальник управления исходно-разрешительной документации компании Никита Андрианов.

ПИК собирается построить 26-этажный дом на улице Ивана Франко и передать его городу под муниципальное жилье. Дом должен стать первым в рамках утвержденной мэрией Москвы программы реконструкции района Кунцево, предполагающей снос 37 пятиэтажек. Эти планы сейчас оспариваются в Верховном суде. Попытки компании выйти на прошлой неделе на стройплощадку стартового дома, расположенную в непосредственной близости к соседним домам, вызвали активное противодействие их жителей.

«Работы приостановлены предположительно до 22 ноября – даты рассмотрения спора в Верховном суде по проекту планировки территории, к которой относится наша площадка. ПИК не является стороной в этом споре, однако мы решили так сделать, проявляя уважение к людям, у которых есть вопросы к нашему проекту», – рассказал Андрианов.

По словам Андрианова, ни одного квадратного метра в спорном доме не пойдет под коммерческие цели, и у компании есть все разрешительные документы для его строительства. «Проект согласован, у ПИК полный комплект документов», – подтвердили эти сведения в Мосгосстройнадзоре. Как известно, группа ПИК - крупнейший девелопер жилой недвижимости в России.

Как сообщал ранее телеканал «360», в понедельник на улице Ивана Франко в Москве состоялась акция протеста местных жителей. Москвичи возмущены тем, что они называют «рейдерским захватом» территории возле своих домов. Во время акции, по разным данным, задержали от одного до семи участников, а несколько человек, якобы, получили травмы.

Горожане опасаются, что появление 26-этажной башни ухудшит их условия, поскольку новостройка окажется «окно в окно» со старыми домами, а само по себе строительство приведет к тому, что их пятиэтажные дома сталинской постройки придут в негодность.

Накануне, вопреки протестам местных жителей, строителям удалось оградить забором место под строительство многоэтажного квартирного дома на улице Ивана Франко в московском районе Кунцево, рассказал Иван Рожков.

«Им удалось выкинуть нас с нашей придомовой территории и поставить на этом месте забор. Вчера 50 омоновцев с дубинками просто физически оттеснили людей, которые там находились, уничтожили палаточный лагерь. Несколько человек бросили в автозак, и таким образом зачистили эту территорию», – возмущается Рожков.

По его словам, активисты больше не дежурят на площадке, потому что «там круглые сутки караулит полицейский автозак. Видимо, расчет такой: если люди начнут собираться, их снова начнут задерживать и предъявлять административные обвинения», – предположил собеседник.

По его словам, пока единомышленники взяли паузу для отдыха. «Целую неделю мы дежурили по ночам. Мы все замерзли, устали, простудились. Но мы соберемся с силами и снова начнем действовать, – пообещал активист.

Пока главными для активистов, по его словам, стали юридические действия – подали иск в мировой суд и жалобы в другие инстанции. «Если юридические меры не помогут, то активисты снова начнут выходить на улицу и физически препятствовать этой стройке», – пообещал Рожков.