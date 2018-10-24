Советский олимпийский чемпион-тяжелоатлет умер в США

В США от тяжелой болезни в 62 года скончался олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по тяжелой атлетике Юрий Варданян, сообщили в пресс-службе министерства спорта и по делам молодежи Армении.

«На 63-м году жизни скончался олимпийский чемпион, бывший министр спорта и по делам молодежи Армении Юрий Варданян», – сообщает ведомство, передает ТАСС.

Варданян заработал титул олимпийского чемпиона на Олимпиаде 1980 года в Москве. Спортсмен стал автором нескольких мировых рекордов, пять из них он установил в столице СССР. Тяжелоатлет не раз становился чемпионом мира и Европы, чемпионом СССР.

После крушения Советского Союза Юрий Варданян уехал в США. В 2009 году он вернулся в Армению и занял пост советника президента. С 2013 по 2015 год Варданян руководил республиканским министерством спорта и по делам молодежи. Позднее трудился на должности посла Армении в Грузии.