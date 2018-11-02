Путин примет участие в праздновании столетия ГРУ

Президент Владимир Путин выступит на торжественном мероприятии в честь столетия Главного управления разведки Генштаба в пятницу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент заедет в Театр Российской армии, где выступит на торжественном мероприятии по случаю столетия образования ГРУ – российской военной разведки, сейчас это называется Главным управлением (Генштаба)», – цитирует Пескова ТАСС.

Перед этим президент встретится с председателем государственного совета и совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Также Путин приедет на форум активных граждан «Сообщество».

День военного разведчика в России отмечается 5 ноября – в 1918 году в составе Полевого штаба Рабоче-крестьянской Красной Армии было сформировано Регистрационное управление, ставшее первым центральным органом военной разведки Красной армии. Затем название подразделения несколько раз менялось.

В России состояние военной разведки обсуждается в связи с делом Скрипалей.

Газета ВЗГЛЯД анализировала проблемы российских спецслужб при зашифровке своих сотрудников и выясняла, почему концепция военной разведки в России требует пересмотра.