Драка водителя автобуса и пассажирки в Китае привела к ДТП с 13 жертвами

Ссора водителя и пассажирки городского автобуса в китайском районе Ваньчжоу стала причиной падения транспортного средства в реку в городе Чунцин, в результате погибли 13 человек, говорится в заявлении полиции.

ЧП произошло 28 октября в районе Ваньчжоу на мосту над рекой Янцзы. Автобус пересек разделительную полосу, столкнулся с ехавшим по встречной полосе автомобилем, снес ограждение моста и упал в реку. Из воды автобус подняли только в среду вечером, передает РИА «Новости».

Причины инцидента стали ясны после просмотра видеозаписи из салона автобуса. На ней видно и слышно, как женщина ругается с водителем, бьет его по голове, а он, пытаясь защититься, теряет контроль над транспортным средством.

По данным местной полиции, 48-летняя женщина по фамилии Лю пропустила свою остановку, из-за чего накинулась на водителя. Согласно данным следствия, в день аварии рейсовый автобус номер 22 отклонился от обычного курса и не останавливался на той остановке, где нужно было женщине, о чем, согласно показаниям опрошенных свидетелей, вышедших на остановку раньше, водитель предупредил по громкой связи.

Женщина не услышала или не поняла водителя и не сошла на нужной остановке, позже она поняла, что уже проехала мимо и потребовала водителя остановиться. Он отказался, так как вблизи не было остановок. После этого женщина встала со своего сидения и направилась к водителю, он долго ей объяснял, почему не может остановиться в неположенном месте. После этого они перешли на взаимные грубости, женщина ударила мужчину телефоном по голове, водитель защищался, женщина ударила его по плечу, и когда мужчина попытался схватить ее за руку, он потерял управление. Скорость автобуса на тот момент составляла 51 километр в час. Автобус отклонился влево, выехал на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем и упал в реку.

После тщательной проверки водителя, полиция выяснила, что он был психически здоров, за несколько дней до рейса не употреблял алкоголь. Условия дорожного движения также были хорошими, автобус работал в штатном режиме, не было выявлено никаких неполадок, которые могли бы послужить причиной ДТП. Поэтому следствие исключило версию, что водитель мог потерять контроль над управлением из-за технической неисправности.