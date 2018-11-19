В Чикаго лифт с шестью пассажирами сорвался с 95-го этажа

В чикагском небоскребе лифт с шестью пассажирами, включая одну беременную женщину, упал с высоты 95-го этажа.

Один из тросов лифта в Ханкок-центре во время движения лопнул, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS Chicago.

Кабина начала свободное падение и остановилась на 11-м этаже.

«Вначале я думал, что мы умрем. Мы спускались вниз, а потом я почувствовал, что мы падаем, а затем я услышал стук и хлопок», – рассказал турист Хайме Монтемайор.

Пассажиры не знали, на каком этаже они застряли. Эвакуация продлилась около трех часов, в результате происшествия никто не пострадал.

В марте в Подмосковье упал грузовой лифт с пятью рабочими, у трех человек в результате ЧП оказались переломаны ноги.