Картину за рекордную для ныне живущего художника сумму продали на Christie's

Картина британского художника Дэвида Хокни «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» была продана на нью-йоркском аукционе Christie's за рекордную для ныне живущего художника сумму – 90,3 млн долларов.

Первоначальная оценка картины, созданной Хокни в 1972 году, составляла 18 млн долларов, следует из сообщения на сайте аукционного дома.

Конечная цена превысила предыдущий рекорд аукционного дома, установленный американским художником Джеффом Кунсом в 2013 году – тогда скульптура Кунса «Собака из воздушных шариков» принесла организаторам аукциона 58,4 млн долларов.

На прошедшем в четверг аукционе были выставлены произведения послевоенного и современного искусства. С молотка ушли также работы британского художника Фрэнсиса Бэкона и американского художника Марка Ротко.