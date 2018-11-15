В Кремле рассказали о предстоящей главной елке

Общероссийская елка в Кремле состоится 26 декабря, темой представления станет «Тайна планеты Земля», сообщил управляющий делами президента Александр Колпаков.

Колпаков рассказал, что традиционно подготовку к праздникам начали еще летом, так как «это длительный процесс и предстоит большой объем работы», передает ТАСС.

В 2018 году детский праздник пройдет 26 декабря. Сценарий утвержден, подготовлена обширная культурная программа, рассчитанная на несколько дней. В нее войдут, в частности, экскурсии в музеях и выставочных залах Кремля и Москвы.

Отмечается, что Общероссийская елка пройдет уже в 18 раз.

«Проведем детский праздник традиционно на самом высоком – кремлевском – уровне. Очень надеюсь, что дети со всех уголков нашей страны будут рады посещению Кремля, сохранят о новогоднем празднике по-настоящему сказочные воспоминания», – сказал управляющий делами президента России.

Он напомнил, что на праздник по приглашению главы государства приезжают дети из всех регионов страны, а также из Абхазии и Южной Осетии – отличники, победители различных конкурсов и олимпиад, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – всего около 6 тыс. человек.

Отмечается, что представление «Тайна планеты Земля» на сцене Государственного Кремлевского дворца смогут увидеть и все желающие в течение зимних школьных каникул.

«Что касается главной кремлевской елки, то ее поиск уже активно ведется в Подмосковье», – заверил управляющий делами президента.

Новогоднее дерево выберут по нескольким критериям, основные из которых – возраст порядка 100 лет и высота не менее 30 метров. Украшаться ель, которую установят на Соборной площади Кремля, будет в стиле «Зимний лес», для чего понадобится несколько тысяч игрушек и более километра гирлянд.