В Кремле рассказали о реакции на недовольство независимых АЗС соглашением по топливу

Кремль не сомневается, что правительство отреагирует, если владельцы независимых АЗС будут недовольны параметрами соглашения с нефтяниками о заморозке цен на нефтепродукты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Рабочая ситуация. Вы знаете, что концептуально ситуация была вчера обозначена на встрече президента с правительством, был доклад вице-премьера (Дмитрия) Козака, это концептуальная картина. Все остальное – это рабочие моменты, безусловно, ситуация она гибкая, и, конечно, мы не сомневаемся, что правительство так или иначе будет на это реагировать», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Таким образом он ответил на вопрос о том, что владельцы независимых АЗС не довольны параметрами соглашения.

В понедельник правительство и крупнейшие нефтяные компании России объявили о подписании соглашения, которое предполагает заморозку цен на бензин и дизель на уровне июня до конца 2018 года. После этого, как выяснилось, нефтяные компании начали зарабатывать на внутреннем рынке больше, чем за рубежом, где цены на топливо резко обвалились – на 2,5-3,5 рубля в пересчете на литр.