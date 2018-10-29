Самбурская раскритиковала пнувшую собаку Волочкову

Актриса Настасья Самбурская раскритиковала балерину Анастасию Волочкову, которая в эфире шоу пнула собаку мачехи – белого бульдога.

На видео балерина пришла с камерами к мачехе, чтобы забрать отца-инвалида. В пылу ссоры балерина пнула ногой бульдога, заявив, что с собакой женщина обращается лучше, чем с ее отцом.

«Анастасия Волочкова, вы говно. По голове себе постучите... Пинай себя по голове! Растяжка позволяет, бедное животное-то причем? Сбитая летчица», – написала Самбурская в Instagram.

После публикации порталом Super кадров на известную балерину набросилась не только Самбурская. Подписчики Instagram также раскритиковали Волочкову.

«Настя ты двуличная, жестокая и озлобленная женщина. Не надо нам тут обнимашки показывать. После того как ты бедную псинку пнула, мы поняли какая ты добрая. Показушница. Лучше б себе по голове своей растяжкой зазвездила. И то больше б пользы было», – написала одна из подписчиц балерины.