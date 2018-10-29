Из польского фильма вырезали подаренную Варшаве советскую высотку

Пользователи Сети заметили, что на панораме Варшавы в одном из польских патриотических фильмов пропал знаменитый Дворец культуры и науки, который является копией семи московских высоток, подаренный Польше Советским Союзом после Второй мировой войны.

Короткий фильм Польского национального фонда снят к 100-летию обретения Польшей независимости. В кадре видна панорама центральной части Варшавы, однако на фоне современных небоскребов нет Дворца культуры и науки, передает ТАСС.

«Как бы его ни оценивали, это запоминающийся символ нашего города», – возмутились пользователи Сети.

Польский национальный фонд утверждает, что исчезновение высотки из фильма связано с якобы существующими авторскими правами на изображение дворца. Однако представитель правления здания Себастьян Вежбицкий опроверг эту версию.

«Ложь и еще раз ложь! Образ Дворца культуры и науки в качестве части панорамы города не защищается авторскими правами», – заявил он.

Дворец культуры и науки находится в центре Варшавы. Это самое высокое здание в городе (237 метров), известная достопримечательность и ориентир. Его построили в 1952-1955 годах силами 3,5 тыс. советских строителей на месте кварталов, которые были уничтожены во время Второй мировой войны. Автор проекта – советский архитектор Лев Владимирович Руднев (1885-1956).

В высотке четыре просторных зала с колоннами и скульптурными композициями, театры, фильмотека, бассейн, музей техники, офисы, смотровая площадка на 30-м этаже. При этом в периоды охлаждения российско-польских отношений в Варшаве неизменно поднимается дискуссия о сносе здания. Однако в 2007 году здание было внесено в список памятников архитектуры, которые охраняются законом и не могут быть демонтированы просто так.