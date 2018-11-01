Кожемяко анонсировал масштабный проект благоустройства в Приморье

Взгляд
1 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 20:13  |  vz.ru
Разделы

Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
Перейти а раздел…

Как совместить защиту прав соотечественников и привлечение мигрантов

Владимир Путин выступил перед 700 делегатами Конгресса соотечественниковФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия будет решительно защищать права соотечественников за рубежом, и нам важно, чтобы они не теряли своих корней и русскости. Будем предоставлять убежище тем, кого преследуют, и облегчим условия получения российского гражданства тем, кто хочет переехать в Россию из-за рубежа. Об этом говорил в среду на Всемирном конгрессе российских соотечественников Владимир Путин. Подробности...
Перейти а раздел…

Как президентские гранты реанимируют российские окраины

Якутское село Таймылыр уже не будет забытым уголком, оторванным от «большой земли»Фото: taym-soch.bulun.ru
От Чукотки до Калининграда, от всероссийского проекта помощи юным талантам под патронажем маэстро Башмета – до помощи народным умельцам затерянного села в Горном Алтае. Таков в этом году масштаб распределения президентских грантов для общественников и волонтеров. Теперь, впрочем, к поддержке гражданского общества подтягивают и региональную власть. Это становится важным экзаменом для губернаторов.  Подробности...
Перейти а раздел…

Кто готовит крупнейший штурм границы США с Мексикой

Против резкого наплыва беженцев Трамп не нашел другого способа борьбы, как прямое применение армииФото: Jose Luis Gonzalez/Reuters
Президент США приказал направить на границу с Мексикой 15 тысяч военных. Они должны остановить многотысячный «караван мигрантов», который собирается штурмовать границу США. Исход неизбежного столкновения нелегалов и военных решит судьбу выборов в Конгресс, а заодно и самого Трампа. Что происходит на южных границах США и как они в целом устроены? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Знай и люби криминальную историю своей страны

Илья Переседов, блогер
Лента шокирована известием, что в Башкортостане три сотрудника МВД изнасиловали дочь генерала ОМОНа. Мол, ужас-ужас, никогда у нас такого не было. Хочу напомнить про резонансное убийство на станции метро «Ждановская». Подробности...

Революционный террор возможен и в эпоху айфона

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Человека избивают в милиции, и он думает, что видел ад. Другой человек не может купить дорогие лекарства больному ребенку и тоже думает, что видел ад. Нет. Не видел. Но настоящий ад всегда где-то рядом. Подробности...

Додон просит Москву о поддержке. Стоит ли ему доверять?

Дмитрий Родионов, политолог
Пророссийских стран среди бывших республик нет и не было в принципе. Условная «пророссийскость» чаще всего оборачивалась стремлением получить от Москвы максимум преференций, не дав ничего взамен. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Какие имена получат аэропорты России

    Как хулиганят украинские военные летчики

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

    Обсуждение: 23 комментария
      Перейти а раздел…

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...

      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп назвал главного претендента на пост постпреда США при ООН
          У посла США в России нашли рак«Совхоз имени Ленина» подал миллиардный иск к ГрудининуЗахарова обвинила Киев в «дискриминационных заявлениях»Глава здравоохранения Украины назвала себя пришельцем
          Путин сравнил доходность от экспорта российского продовольствия и оружияПодозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя полицейских уволилиПротив семьи Магомедовых завели дело во ФранцииАктер Михаил Ефремов рассказал украинскому радио о «фантомных болях» России
          Храм во Флоренции перешел из Константинопольского патриархата в РПЦЗШкольницу наградили за спасение мамы и соседей из огняОпубликовано видео задержания участника блокады КрымаСимонов: В марте с ценами на бензин снова возникнет «развилка»

          Главная тема


          Жертву "полицейского изнасилования" делают "шлюхой, которая сама виновата"

          визит дамы


          Меркель отказалась обращаться к украинским военным с бандеровским приветствием

          вероятный противник


          В США признали, что европейские системы ПРО угрожают России

          спорт и политика


          Шарий заступился за танцующего Усика

          Видео

          «Тьфу. Как же надоело»


          Прилепин высмеял Собчак за обсуждение прически Симоньян

          подробности инцидента


          Выяснилась личность отца-гвардейца изнасилованной полицейскими девушки

          информационная война


          Зачем американская разведка занялась российскими соцсетями

          армия и вооружение


          Когда начнется война между Китаем и США

          былая гордость


          Почему космическая отрасль погрязла в халтуре

          «двойная коллизия»


          Игорь Мальцев: Позорное изгнание Меркель полностью изменит политический ландшафт Европы

          «домашние террористы»


          Дмитрий Дробницкий: До новой гражданской войны в США остался лишь шаг

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Что вас ждет после смерти?

          Кожемяко анонсировал масштабный проект благоустройства в Приморье

          1 ноября 2018, 20:07

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          В конце 2018 года 400 дворов в населенных пунктах Приморья получат финансирование на благоустройство, заявил врио главы края Олег Кожемяко.

          Он заявил об этом на встрече с жителями. Кожемяко отметил, что приморцев всерьез беспокоят вопросы благоустройства территорий у дома. Проект будет проходить в три этапа, первый из которых стартовал 1 ноября, сообщает Primgazeta.ru.

          Появление проекта инициировал сам врио губернатора, так как жители в личных беседах с ним задают вопросы, касающиеся благоустройства придомовых территорий в населенных пунктах Приморья.

          «Ранее врио губернатора Олег Кожемяко  говорил о том, что в крае будут установлены 300-400 спортивных площадок. Но по итогам разговоров с жителями было решено расширить проект и предоставить приморцам выбор – что именно нужно в их дворе», – отметили организаторы проекта.

          Цель конкурса «400 дворов» – предоставление адресной поддержки гражданских инициатив приморцев в части благоустройства их дворов и придомовых территорий.

          Конкурс пройдет в несколько этапов. На первом, начавшемся 1 ноября, на официальном сайте проекта жители края смогут выбрать из 12 предложенных вариантов благоустройства три самые актуальные.

          «Людям предстоит решить, что им нужнее всего: современный воркаут, детская площадка, дополнительные парковочные места или что-то другое», – сообщили организаторы.

          Первый этап закончится 9 ноября, волонтеры сформируют три самые востребованные формы благоустройства, которые будут применяться в рамках проекта.

          Финальная часть пройдет с 19 ноября по 1 декабря. В эти сроки жители смогут оформить и подать заявки с помощью специальной формы на сайте проекта. Проект финансируется за счет краевого бюджета.

          «Первые 400 корректно оформленные заявки от дворов, содержащие не менее 20 подписей жителей дворов за реализацию той или иной инициативы по благоустройству из ТОП-3, будут приняты и осуществлены», – говорят организаторы. 

          Подать заявку можно через сайт, МФЦ или общественную приемную администрации Приморского края. Задать вопросы о проекте можно по телефону горячей линии (8-800-550-38-46) или в любом отделении МФЦ.

          В начале декабря публикуется список победителей. Представителям инициативных групп будут вручены сертификаты, которые являются гарантией того, что победившая инициатива в каждом конкретном дворе будет реализована в 2019 году.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............