Кожемяко анонсировал масштабный проект благоустройства в Приморье

В конце 2018 года 400 дворов в населенных пунктах Приморья получат финансирование на благоустройство, заявил врио главы края Олег Кожемяко.

Он заявил об этом на встрече с жителями. Кожемяко отметил, что приморцев всерьез беспокоят вопросы благоустройства территорий у дома. Проект будет проходить в три этапа, первый из которых стартовал 1 ноября, сообщает Primgazeta.ru.

Появление проекта инициировал сам врио губернатора, так как жители в личных беседах с ним задают вопросы, касающиеся благоустройства придомовых территорий в населенных пунктах Приморья.

«Ранее врио губернатора Олег Кожемяко говорил о том, что в крае будут установлены 300-400 спортивных площадок. Но по итогам разговоров с жителями было решено расширить проект и предоставить приморцам выбор – что именно нужно в их дворе», – отметили организаторы проекта.

Цель конкурса «400 дворов» – предоставление адресной поддержки гражданских инициатив приморцев в части благоустройства их дворов и придомовых территорий.

Конкурс пройдет в несколько этапов. На первом, начавшемся 1 ноября, на официальном сайте проекта жители края смогут выбрать из 12 предложенных вариантов благоустройства три самые актуальные.

«Людям предстоит решить, что им нужнее всего: современный воркаут, детская площадка, дополнительные парковочные места или что-то другое», – сообщили организаторы.

Первый этап закончится 9 ноября, волонтеры сформируют три самые востребованные формы благоустройства, которые будут применяться в рамках проекта.

Финальная часть пройдет с 19 ноября по 1 декабря. В эти сроки жители смогут оформить и подать заявки с помощью специальной формы на сайте проекта. Проект финансируется за счет краевого бюджета.

«Первые 400 корректно оформленные заявки от дворов, содержащие не менее 20 подписей жителей дворов за реализацию той или иной инициативы по благоустройству из ТОП-3, будут приняты и осуществлены», – говорят организаторы.

Подать заявку можно через сайт, МФЦ или общественную приемную администрации Приморского края. Задать вопросы о проекте можно по телефону горячей линии (8-800-550-38-46) или в любом отделении МФЦ.

В начале декабря публикуется список победителей. Представителям инициативных групп будут вручены сертификаты, которые являются гарантией того, что победившая инициатива в каждом конкретном дворе будет реализована в 2019 году.