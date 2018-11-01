В США устроили «бойцовский клуб» для детей

В американском городе Сент-Луис сотрудники детского сада устроили среди воспитанников «бойцовский клуб», рассказала мать ребенка.

Жительница города Николь Мерсель рассказала, что жертвой «боев», устроенных в детсаду воспитателями, стал ее четырехлетний сын, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Post.

По ее словам, ребенок был напуган и не понимал, зачем лучший друг бьет его.

Во вторник было опубликовано видео драки, которое десятилетний брат одного из воспитанников детского центра записал еще в 2016 году. На записи дети в больших перчатках друг друга бьют, находящиеся там взрослые их подбадривают.

Предполагаемые организаторы боев уволены. Одна из них сообщила, что драки проводились с целью снятия стресса.