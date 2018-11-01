Президент Словакии проиграл суд по делу о своей элитной недвижимости

Президент Словакии Андрей Киска оказался замешан в скандале с покупкой 1,2 гектара элитного участка земли для постройки виллы.

На минувшей неделе Киска проиграл суд по делу о покупке в 1999 году земельного участка по заниженной стоимости в районе северо-востока страны, у гор Высокие Татры, сообщает братиславская газета «Правда», передает ТАСС.

Президент не смог ответить на вопросы, которые возникли во время судебного разбирательства и пытался уходить от них. Киска утверждал, что не может вспомнить обстоятельства заключения сделки.

Его пресс-секретарь Роман Крпелан заявил, что суд был предвзят, а президент полностью невиновен.

«Бесспорно, что почти 20 лет назад ошибки произошли по вине государства, которое утвердило все связанные с этим правовые действия», – сообщил Крпелан.

В 2017 году министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк обвинил Киску в налоговых махинациях.