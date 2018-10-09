Пожар в Академии ФСИН в Рязани ликвидирован

В Рязани ликвидирован пожар в Академии Федеральной службы исполнения наказаний, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе по городу.

Пожар ликвидирован в 23.00 мск, передает ТАСС.

Перед этим сообщалось, что пожар локализован на площади 100 кв метров.

Начальник академии Александр Крымов сообщил, что учебный процесс продолжится со среды в обычном режиме и без перерыва.