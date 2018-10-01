В Академии ФСИН в Рязани начался пожар

В Рязани произошел пожар в Академии Федеральной службы исполнения наказаний, сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

«Пожар возник на шестом этаже учебного корпуса. Ему присвоен третий номер сложности», – передает ТАСС слова представителя ведомства.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

В МЧС отметили, что сейчас в здании наблюдается сильное задымление, из-за которого пока не удается установить площадь пожара.

На месте работают пожарные подразделения.