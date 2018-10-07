Кадыров в день рождения Путина занес Грозный в Книгу рекордов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в воскресенье, 7 октября, в день рождения президента Владимира Путина, Грозный попал в книгу России.

«В честь дня рождения президента Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России и самую высокую пару флагштоков в мире. Этот день и событие вошли в Книгу рекордов», – сообщил Кадыров в Telegram.

Кадыров также опубликовал фотографию сертификата Книги рекордов России, выданного 7 октября 2018 года.

Ранее в воскресенье в Кремле сказали, кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рождения. Главу государства также поздравляли российские звезды – певцы, актеры, спортсмены.