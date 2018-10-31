Названа сумма хранимых в России сбережений миллионеров

Российские миллионеры хранят в отечественных банках только треть сбережений, следует из исследования «Private Banking в России 2018», проведенного компанией Frank RG.

Эксперты Frank RG проанализировали финансовые активы более 30 тыс. россиян, обладающих минимум 1 млн долларов на своих счетах без учета недвижимости и оборотного капитала их бизнеса, передает ФАН.

Исследование проводили с апреля по октябрь на основе данных 11 российских банков и их подразделений private banking, специализирующихся на оказании услуг состоятельным клиентам.

Выяснилось, что совокупный размер активов этой группы россиян – 455 млрд долларов, при этом 315 млрд хранятся за рубежом.

Следовательно, в России хранятся только 140 млрд.

Ранее в октябре сообщалось о создании рабочей группы по предотвращению оттока капитала из России.