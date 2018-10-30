Apple презентовала новые iPad Pro, MacBook Air и Mac mini

Американская компания Apple 30 октября проводит презентацию нескольких обновленных устройств, в их числе оказались iPad Pro в двух версиях, тонкий MacBook Air и компьютер Mac mini.

iPad Pro представлен в двух разных корпусах с двумя разными дисплеями: 11 и 12,9 дюймов. В нем используется процессор A12X Bionic, технологии Face ID и ProMotion, говорится на сайте компании.

Новый MacBook Air оснащен дисплеем Retina, технологией Touch ID, обновленной клавиатурой и трекпадом. По заявлению Apple, это самый экологичный из всех произведенных ноутбуков – якобы для его корпуса используется только переработанный алюминий.

Mac mini построен на базе процессоров 8-го поколения, однако Apple не указывает прямо, используются ли чипы Intel или AMD. В описании лишь указывается, что компьютер оснащается четырех и шестьюядерными процессорами. На борту компьютера есть SSD емкостью до 2 терабайт, HDMI 2.0 и другие порты.