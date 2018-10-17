Историки не исключили новую гражданскую войну в США

Следующие президентские выборы могут привести к окончательному расколу в американском обществе и новой гражданской войне в стране, считает британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон.

В частности, в статье в газете The Sunday Times Фергюсон написал, что в американском сегменте Сети давно началась своеобразная культурная гражданская война, а случаи отправки бомб критикам американского президента дают почву «новым пророчествам» о гражданской войне в США, передает РИА «Новости».

Его коллега, кандидат исторических наук Техасского университета Эмили Уэйлен в своей статье для сайта Task&Purpose также анализирует риск гражданской войны в США, основываясь на методологии журналиста Джонатана Рэндала, который в свое время предсказал начало гражданской войны в Ливане.

Соединенные Штаты и Ливан, конечно, сильно отличаются со всех точек зрения, пишет Уэйлен. И, тем не менее, сам феномен гражданской войны не делает различия между тем, насколько развита та или иная страна, отмечает историк.

Анализируя ситуацию в США при помощи методологии Рэндала, Уэйлен приходит к выводу, что поводы для беспокойства все-таки существуют. При этом между Ливаном в 1975 году и США в 2018 имеются некоторые сходства, которые не учитывались в свое время Рэндалом. Так, президентом США, по мнению Уэйлен, на данный момент является хам, а страна имеет могущественных и ненадежных союзников со своими собственными интересами и, фактически, «карикатурное неэффективное правительство».

При этом Республиканская партия США напоминает консервативные силы Ливана накануне гражданской войны, а демократы, как в свое время прогрессивные партии Ливана, «дезорганизованы и децентрализованы», считает ученый.

Ранее политолог и американист Дмитрий Дробницкий также писал, что до новой гражданской войны в США остался лишь шаг.