В НАТО обвинили Россию в непрофессионализме

В НАТО считают непрофессиональными заявления некоторых представителей России по ситуации с выполнением РСМД, сообщил источник.

«Вы упомянули РСМД, надо сказать, что мы слышали от некоторых достаточно высокопоставленных российских представителей комментарии, которые не были слишком профессиональными», – сказал источник РИА «Новости».

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль «предпочитает не обращать особого внимания» на высказывание постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о готовности Вашингтона сбивать российские ракеты.

Военный эксперт Виктор Литовкин говорил, что американская сторона подобными заявлениями пытается прикрыть собственные нарушения договора РСМД, и сравнил угрозы со стороны США с «щенячьим гавом».

Замминистра обороны, генерал-полковник Александр Фомин заявлял, что обвинения США не подтверждены фактами.