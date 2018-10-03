Новак поспорил с Алекперовым по поводу добычи нефти

Министр энергетики Александр Новак заявил в кулуарах «Российской энергетической недели», что Россия пока не достигла пика добычи нефти, но способна нарастить этот показатель; в то же время президент «Лукойла» Вагит Алекперов сказал, что отечественные нефтекомпании вышли на максимум добычи сырья.

Новак заявил, что в 2018 году в министерстве ожидают уровень добычи нефти около отметки в 555 млн тонн; этот показатель можно нарастить, в данный момент «прорабатываются меры стимулирования», передает РИА «Новости».

При этом точных прогнозов по уровню добычи нефти до конца 2018 года Минэнерго пока не делает из-за множества влияющих на это факторов. Отмечается, что многое будет зависеть от потребностей рынка.

Он добавил, что долгосрочный прогноз цены на нефть можно будет сделать не раньше конца 2018 года – начала 2019 года, и «многое будет зависеть от геополитических факторов».

При этом ранее президент «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью «Ведомостям» заявил, что российские нефтекомпании вышли на максимум добычи сырья.

Он отметил, что ограничения ОПЕК «были сняты 23 сентября», и в данный момент «наши коллеги тоже работают на максимуме».

По его словам, «рассматриваются проекты, которые позволяют увеличить производство», в частности, те, «которые были остановлены, например серая зона между Кувейтом и Саудовской Аравией с потенциалом от 400 тыс. до 600 тыс. баррелей в сутки».

Также рассматриваются «новые проекты по вводу дополнительных мощностей на Каспии и в Республике Коми».

Напомним, цены на нефть начали расти после решений ОПЕК+ в сентябре – комитет решил продолжать стремиться к 100%-му уровню выполнения условий Венского соглашения при сохранении достигнутого баланса рынка. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему нефть неизбежно дойдет до 100 долларов за баррель.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября.