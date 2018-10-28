Грузинский боксер устроил драку со своим тренером после поражения

Боксер из Грузии Леван Шония, проиграв в поединке болгарину Спасу Генову, на эмоциях попытался ударить своего тренера и получил от него подзатыльник; в Сети опубликовано видео инцидента.

Бой пошел в Софии. Шония проиграл Генову, после чего напал на собственного тренера. В конфликт вмешался судья. Видео опубликовано в Twitter.