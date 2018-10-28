В Сети опубликовано видео с реакцией ребенка на подаренную Овечкиным клюшку

Нападающий хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил юному болельщику клюшку; в Сети опубликовано видео с реакцией восторженного ребенка.

Видео опубликовано в официальном Twitter «Вашингтон Кэпиталз».

Овечкин перебросил свою клюшку юному болельщику через заградительное стекло перед матчем с «Калгари Флеймз». В матче Овечкин сделал одну голевую передачу, а «Вашингтон» победил со счетом 4:3 в серии буллитов.