В США в стене дома обнаружили тысячу замурованных человеческих зубов

Во время строительных работ в одном из зданий города Валдоста (США, штат Джорджия) рабочие нашли около тысячи замурованных в стену человеческих зубов.

Необычный тайник был обнаружен в стене ремонтируемого старого здания в центре города, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Valdosta Daily Times.

Краевед Гарри Эванс считает, что тайник был сделан зубными врачами, которые работали в этих помещениях в начале прошлого века. После постройки здания в 1900 году в него въехал доктор Кларес Уиттингтон, а позднее там работал доктор Лестер Юменз.

Местные волонтеры сообщают, это уже третий случай находки подобных тайников, при этом зубы также были скрыты в помещениях, в которых ранее практиковали стоматологи.