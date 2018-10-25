Получены все разрешения на укладку ответвления от «Северного потока-2»

Газотранспортная компания Gascade Gastransport получила все разрешения на укладку газопровода Eugal, который станет ответвлением газопровода «Северный поток – 2».

«Регулятор Штральзунда выдал разрешение на строительство участка Eugal на территории Мекленбург-Передняя Померания. Это разрешение интегрирует все отдельные одобрения, необходимые для строительства газопровода на этой территории», – сообщили в Gascade, передает РИА «Новости».

В компании добавили, что строительство Eugal теперь «полностью одобрено».

Ранее власти федеральных земель Бранденбург и Саксония выдали разрешение на укладку по своей территории частей газопровода Eugal.

СМИ сообщали, что газопровод Eugal, который будет продолжением «Северного потока – 2» по территории Германии, будет полностью построен к концу 2020 года. Сам «Северный поток – 2» Газпром обещал ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.