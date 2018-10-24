Столичным автовладельцам сказали, когда надо «переобуться»

Московским автомобилистам следует заменить летнюю резину на зимнюю в начале ноября, когда температура воздуха понизится до 3-5 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд заявил, что пока «менять шины нецелесообразно, потому что температура достаточно высокая», передает РИА «Новости».

Однако уже «в первых числах ноября столбик термометра опустится до 3-5 градусов тепла», а «при низкой температуре летняя резина теряет сцепление с землей, могут возникнуть проблемы с торможением».

Потому в начале ноября водителям следует «заменить летнюю резину на зимнюю».

По данным синоптиков, до конца этой недели температура в Москве будет держаться на уровне 5-8 градусов тепла.

Ранее эстонских водителей призвали срочно менять шины из-за черного льда.