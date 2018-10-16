Болтон заявил о понимании Россией мотивов США по ракетному договору

Россия понимает причины, по которым США собираются выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«Я думаю, они довольно четко понимают наши мотивы, некоторые из которых, мне кажется, они могут в полной степени оценить с собственной стратегической перспективы», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что Россия предпочитает остаться в договоре и хочет, чтобы США также из него не выходили. Однако Вашингтон, по его словам, дает Москве причины, по которым собирается разорвать соглашение.

Напомним, США собираются не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему администрация Трампа считает ненужными договоры о РСМД и СНВ.