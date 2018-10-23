В Саратове камеры засняли ДТП со стиральной машинкой

В Ленинском районе города Саратова камеры программы «Безопасный дом» засняли необычное ДТП с участием стиральной машинки.

В сети появилось видео с автомобилем и бытовой техникой. Во время переезда один из местных жителей уронил стиральную машинку на автомобиль своего соседа и повредил его, пишет РенТВ.

На видео можно увидеть, как группа людей выгружает из «газели» вещи. Один из них берет стиральную машинку, но роняет технику на припаркованный недалеко автомобиль LADA Priora.