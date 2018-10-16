Доренко объяснил, почему ругает и хвалит Дудя

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко раскритиковал журналиста Юрия Дудя и назвал его гадом.

«Почему я ругаю Дудя? Ответ простой: Дудю ... (нецензурный аналог слова «совсем» – Прим. ВЗГЛЯД) не нужны ваши ответы, он их не слушает и не слышит, просто зачитывает вопросы со смарта. Теперь, а почему я хвалю Дудя и вообще считаю его выдающимся человеком? - Потому что он сделал то, что никто до него в рунете не смог. Он смог стать героем, с которым ассоциирует себя Большое поколение 1984-87гр, что дико круто», – написал Доренко в своем Telegram-канале Расстрига.

Тот факт, что Дудь сумел впервые в России достичь такой коммерциализации общественно-политического вещания, которое дарит ему независимость, Доренко назвал почти гениальным:

«Главное именно не деньги, а независимость. Ровно поэтому все пристально следят за его успехом. С десяток достойнейших и сильно неглупых профи стоят на низком старте и готовы повторить успех Дудя. Но не могут пока. Мы все всё видим. Кажись, понимаем. Но не понимаем. Как он-гад все так клево сделал, как он смог с бабками и независимостью», – подытожил журналист.

Ранее Доренко назвал Дудя «дедом Пропердыкиным».