Московская мэрия разрешила провести акцию памяти жертв репрессий

Акция «Возвращение имен» пройдет 29 октября в Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади, сообщили в обществе «Мемориал».

«На совещании с участием чиновников московского правительства, представителей префектуры, Совета по правам человека и аппарата Уполномоченного по правам человека достигнута договоренность о том, что акция «Возвращение имен» пройдет 29 октября традиционно у Соловецкого камня с 10.00 до 22.00», – сообщается на сайте «Мемориала».

Ранее стало известно, что Кремль не планирует вмешиваться в дискуссию по поводу акции «Возвращение имен», организованной обществом «Мемориал» перед Днем памяти жертв политических репрессий.

До этого общество «Мемориал» сообщало, что власти столицы отозвали согласование акции «Возвращение имен» из-за строительных работ у Соловецкого камня и предложили перенести к памятнику «Стена скорби».