Российский теннисист одержал победу на Кубке Кремля

На турнире «ВТБ Кубок Кремля» одержал победу 22-летний российский теннисист Карен Хачанов, который переиграл в финале француза Адриана Маннарино.

Он победил в двух сетах: 6:2, 6:2. Это третий победный турнир Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в карьере Хачанова и второй в этом году, передает ТАСС.

При этом последний раз Кубок Кремля россиянин выигрывал девять лет назад – тогда Михаил Южный в финале одолел серба Янко Типсаревича. С 1990 года россияне 14 раз выигрывали московский турнир в мужском одиночном разряде.

В женском одиночном разряде победительницей стала также россиянка – Дарья Касаткина. Последний раз одновременно в московском турнире россияне побеждали в мужском и женском в 2007 году.