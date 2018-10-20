У лидера «Дюны» Рыбина и Сенчуковой обнаружен рак

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова рассказали, что у них обнаружен рак.

У супругов обнаружен рак кожи, они уже прошли курс лучевой терапии, передает НТВ.

По словам самих артистов, четыре года назад у Сенчуковой обнаружили небольшое пятно на ноге, певице поставили диагноз «кератоз», передает RT.

Она лечилась мазями.

Позднее похожие симптомы обнаружились и у Рыбина на лице. Врач предложил артисту удалить пятно лазером у косметолога. На удаление Рыбин ходил дважды.

Когда биоматериал наконец отправили на исследование, врачи сообщили, что у обоих супругов рак кожи.

О диагнозе пара узнала во время отдыха в Италии.

«После этой новости они плюнули на предостережения, намазались солнцезащитными средствами и пошли на пляж», – сообщает НТВ.