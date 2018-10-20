Украинец пытался вывезти из страны советские ордена и паспорта

Житель Черновицкой области пытался незаконно перевезти через границу ордена, медали и более 900 паспортных бланков СССР, сообщили в погранслужбе страны.

«Гражданин 1972 года следовал за границу через пункт пропуска «Краковец». Во время пограничного контроля, в его автомобиле правоохранители обнаружили коробки с данными предметами», – сообщили в погранслужбе.

Вещи изъяты полицией. Правоохранительные органы примут решение о квалификации действий задержанного.

В сентябре опросы показали, что многие граждане Украины испытывают ностальгию по Советскому Союзу.