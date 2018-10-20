Птицы помешали самолету вылететь из Омска в Москву

В субботу самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» не смог вылететь из Омска в Москву из-за попавших в двигатель куропаток, сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Инцидент произошел в 06:57 по местному времени (03:57 мск). Отмечается, что самолет не отрывался от земли – две куропатки попали в двигатель воздушного судна на взлете при рулении, передает ТАСС слова Горбуновой.

На борту самолета находилось 157 пассажиров, в данный момент с ними работает представитель авиакомпании.

В 13:00 (10:00 мск) ожидается прибытие резервного борта, вылет намечен на 13:40. Пассажирам предоставли горячее питание и напитки, а также услуги камеры хранения багажа.

Ранее ученые из Пермского государственного университета определили самых опасных для самолетов птиц.