Гидрометцентр рассказал, какой будет зима

В России ожидается относительно теплая зима, морозы, как ожидается, сместятся ближе к весне, рассказал и.о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

«По предварительному прогнозу в декабре, первом зимнем месяце, тепло на юге Сибири. На большей же части территории страны – около нормы. В январе выше климатических значений температура в Северо-Кавказском, Южном федеральном округе. В феврале – на юге европейской территории страны», – рассказал он в интервью «Российской газете».

Он отметил, что в целом климат стал теплее, и метеорологам приходится пересматривать климатические нормы.

« Например, по данным за 1961-1990 годы, для Москвы январская норма была минус 9,3 градуса, а за период с 1981 по 2010 год новая норма января для Москвы равна уже 6,5 градуса мороза. То есть январь в Москве уже стал теплее почти на 3 градуса. И при этом зимний пик холода сместился с января на февраль – минус 6,7 градуса против 6,5 в январе», – рассказал он.

Киктев отметил, что быстрее всего теплеют полярные регионы, и выше нормы температура этой осенью ожидается на Арктическом побережье. По его словам, это тенденция последних десятков лет. При этом на юго-западе Сибири, отметил он, за последние 30 лет зимы стали даже чуть холоднее.

«Вообще сегодня часто говорят не только о повышении температуры, но и о том, что погода стала более «нервной». Это проявляется в более высокой изменчивости погоды, в перепадах температур, сухих и влажных периодов, росте экстремальных явлений», – заметил он.

По его словам, нельзя воспринимать глобальное потепление прямолинейно – это вовсе не означает, что каждый последующий год будет теплее предыдущего.