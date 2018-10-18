Число прошедших компьютерные курсы пожилых костромичей достигло 17 тысяч

По сообщению администрации Костромской области, в регионе активно реализуется проект «Учиться никогда не поздно», в рамках которого открыты компьютерные курсы для людей старшего поколения. Как призналась одна из выпускниц курсов, благодаря занятиям, она больше не чувствует себя «отсталой от жизни».

В четверг портал органов государственной власти Костромской области сообщил: в рамках концепции активного долголетия, власти региона реализуют социальный проект «Учиться никогда не поздно», предусматривающий обучение пожилых людей компьютерной грамотности. Одной из площадок стал костромской городской центр социального обслуживания. Программа разработана специально для людей старшего возраста. Курс рассчитан на 8 занятий по два часа каждое.

По данным администрации, осенний период особенно активно используется для получения новых знаний. Так, уже сейчас идет формирование группы на декабрь.

За месяц пожилые люди осваивают технику на уровне уверенного пользователя. Начинается обучение с вопросов включения/выключения компьютера, а завершается ликбезом по социальным сетям.

Помимо предусмотренной учебным планом программы, пенсионеры активно интересуются возможностями портала государственных услуг. Работе этого портала и навыкам получения услуг не выходя из дома, по словам организаторов курса, будут посвящены отдельные занятия.

По словам выпускницы предыдущего курса Натальи Курчиной, благодаря занятиям, она больше не чувствует себя «отсталой от жизни». «С подружками, одноклассниками и родственниками общаюсь в скайпе, рецепты новых блюд спрашиваю у Яндекса, а новости узнаю в режиме онлайн», – рассказала она.

Владению компьютером люди старшего поколения также могут научиться в школах, библиотеках, социальных центрах региона.

По данным региональных департаментов социальной защиты и образования за два года обучение и консультации по основам пользования компьютером, работы с интернет-сервисами получили около 17 тысяч граждан старшего возраста.

В рамках проекта также открыты курсы финансовой и правовой грамотности, обучение по программам дополнительного образования, мероприятия просветительского характера, досуговые площадки.

К примеру, на базе Костромского колледжа бытового сервиса реализуются программы «Кройка и шитье» и «Домашний парикмахер».