В Саратовской области в счета за ЖКХ включили плату за мертвецов

Прокуратура Саратовской области проверяет, как в платежные квитанции регионального оператора АО «Управление отходами», направленные жителям Вольска, попали умершие граждане.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению данной ситуации, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц», – сообщается на сайте ведомства.

Граждане, которым направили эти платежки, 15 октября отправились в администрацию Вольска. «Люди возмущались тем, что в квитанциях указаны граждане, умершие 18 лет тому назад, перепутаны фамилии, добавлены новые лица, которые на самом деле по адресу не проживают», – описывает недовольство граждан портал «Про Вольск».

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