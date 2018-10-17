По факту фальсификации итогов голосования на выборах в Красноярске возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о фальсификации итогов голосования на выборах в городской совет Красноярска.

«9 сентября на выборах в городской совет депутатов женщина обратила внимание на информацию в списке избирателей о том, что якобы она уже проголосовала досрочно», – сообщили в СК, передает ТАСС.

В ходе проверки следователи опросили около 50 человек из данного списка, из них 10 подтвердили, что они не голосовали, но в документах есть отметка о досрочном голосовании.

В рамках расследования будут допрошены члены избирательной комиссии, назначена почерковедческая экспертиза.

Председатель избирательной комиссии Красноярска Анна Лисовская подтвердила информацию о возбуждении уголовного дела.