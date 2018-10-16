Европейцев заставили платить за предустановку приложений Google на Android

Американский холдинг Alphabet, во главе которого находятся сооснователи компании Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, начинает брать лицензионный сбор за предустановку приложений Google на электронных устройствах с операционной системы Android, продаваемых в странах Евросоюза.

Введение сбора является составной частью плана, нацеленного на соблюдение антимонопольного законодательства ЕС, за нарушение которого американский холдинг был оштрафован, сообщает The Wall Street Journal.

По оценке издания, данная мера представляет собой кардинальный отход от фирменного бизнес-плана Alphabet, заключающегося в предложении программ и компьютерного обеспечения собственного производства бесплатно, передает ТАСС.

Напомним, в июле ЕК оштрафовала Google на рекордную сумму.