Сенат Австралии отказался считать, что «быть белым нормально»

Сенат Австралии отказался принимать заявление об осуждении антибелого расизма с лозунгом «Быть белым нормально», указав, что представители белого сообщества и так имеют главенствующее положение во власти, сообщают СМИ.

Заявление было предложено на рассмотрение Сенату Австралии. В итоге оно не было принято – против высказался 31 член Сената, за – 28; однако почти весь состав правительства, который в Австралии входит в парламент, высказался за принятие этого заявление, пишет The Guardian.

В заявлении «Быть белым нормально» говорится о «прискорбном росте антибелого расизма и случаев нападения на западную цивилизацию».

В итоге «за» высказались 23 представителя от правящей Либерально-национальной коалиции, в том числе глава Сената и министр торговли Симон Бирмингем, министр малого бизнеса Микаэлия Кэш, министр природных ресурсов Мэтт Канаван, министр связи Митч Фифилд, министр по делам коренных народов Найджел Скаллион и заместитель лидера партии Бриджит Маккензи.

Также «за» проголосовала сенатор от либералов Люси Джичухи, которая родилась в Кении и стала первым человеком африканского происхождения, избранным в австралийский парламент.

В то же время глава МИД Австралии Мэрис Пэйн и министр финансов Матиас Корманн вместе с пятью другими сенаторами от коалиции собирались голосовать против этого заявления, но не пришли в Сенат.

Заявлению противостояли оппозиционные партии «Труд» и «Зеленые», а также ряд независимых сенаторов. Они исходили из того, что в Австралии и так главные позиции занимает «привилегированное белое» сообщество, в то время как коренные австралийцы вынуждены умирать молодыми, будучи обособленными, а африканцы часто сталкиваются с расизмом.

При этом в правительстве подчеркнули, что осуждают все формы расизма.

В 2017 году политолог Дарья Платонова рассказывала в комментарии газете ВЗГЛЯД о развитии в Европе нового вида расизма – «антибелого».