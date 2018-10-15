Под Тверью столкнулись восемь машин, много пострадавших

ДТП произошло на федеральной трассе М-9 «Балтия»: столкнулись восемь автомобилей, пострадали по меньшей мере восемь человек, сообщил представитель в региональной экстренной службе.

«На 359-м километре столкнулись восемь автомашин (шесть легковых, автобус и грузовик). Предварительно, пострадали восемь человек», – сказал источник, передает РИА «Новости».

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и состояние пострадавших.

Напомним, 11 октября в Чувашии пассажирский автобус столкнулся с самосвалом, сообщалось о 12 погибших.