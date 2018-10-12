Эксперт перечислил условия для успеха Беглова в Петербурге

Взгляд
12 октября, пятница  |  Последнее обновление — 23:01  |  vz.ru
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Алексей Пушков: Мы должны готовиться к выходу из Совета Европы

Алексей Пушков считает, что расставание с ПАСЕ принесет России больше плюсов, чем минусовФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Мы не можем допустить ситуацию, при которой нас исключат из Совета Европы. Это должен быть российский выбор, не СЕ должен это решать. В 1996 году мы сами решили, что хотим быть членами Совета Европы», – заявил сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков. Впрочем, по его словам, сохраняется и оптимистический сценарий примирения и даже возобновления выплат России в бюджет ПАСЕ. Подробности...
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Приведет ли авария «Союза» к смерти МКС

Сейчас судьба МКС во многом зависит от действий России Фото: nasa.gov
В России и США не исключили перевод Международной космической станции (МКС) в беспилотный режим с последующей возможной консервацией. Все зависит от сроков расследования аварии российской ракеты «Союз», которая должна была доставить на станцию новых членов экипажа. Каковы шансы на то, что МКС, которая находится на орбите уже двадцать лет, раньше запланированного затопят в океане? Подробности...
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Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

В арсенале украинской армии осталась только самая первая, устаревшая модификация ракет «Фаворит»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием F-15 и зенитно-ракетных комплексов С-300. По утверждению зарубежных медиа, в еврейском государстве в итоге пришли к выводу, что их истребители обладают заметным преимуществом перед российскими «трехсотками», появившимися в Сирии. Что нового могли узнать о С-300 израильские пилоты на Украине? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Возможна ли в России старость в радость

Антон Крылов, журналист
Отдать отца или мать в «богадельню» – это почти то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на это можно только в ситуации нестерпимой нужды. Но даже в этом случае «отказника» осудят все, кто узнает. Подробности...

Пора кончать с наградной бестолковщиной

Дометий Завольский, историк-архивист
Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как на компьютере открытки к 23 Февраля. У постсоветских дизайнеров талант: облицовочный камень делать похожим на пластмассу, а металл – на фантики. Подробности...
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Девушки с «России» из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ дикие орангутанги нападают на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. Кажется, пора объяснить товарищам, что идея ПАСЕ себя изжила и не дает стране вообще ничего. Подробности...
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        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          Эксперт перечислил условия для успеха Беглова в Петербурге

          12 октября 2018, 21:52

          Текст: Михаил Мошкин

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          «Если сравнивать с Москвой, то с точки зрения развития транспорта отставание Петербурга стало просто кричащим», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Николай Межевич. По его мнению: транспорт – одно из направлений, которому следует уделить внимание и.о. главы города Александру Беглову для повышения своей популярности среди петербуржцев.

          «Безусловно, существует несколько главных направлений. Если и.о. губернатора будет принимать по этим направлениям ответственные решения, он может очень быстро превратиться в очень успешного, эффективного руководителя города», – подчеркнул Николай Межевич, главный научный сотрудник института проблем региональной экономики, профессор факультета международных отношений СПбГУ.

          Межевич отмечает: уже сейчас вполне ясны те направления, которым Беглову следует уделить приоритетное внимание, если захочет успешно  баллотироваться на губернаторский пост.

          Эксперт перечисляет проблемы городского транспорта и всего транспорта агломерации Петербурга и Ленинградской области.

          «Безусловно, имеют место «выносные» внешние проблемы транспорта – железнодорожная сеть, примыкающая к городу, развитие морского транспорта. Многие хорошие вещи здесь озвучивались на протяжение последних 7-10 лет, но, увы, имеет место отставание от Москвы», – отметил эксперт, добавив, что «кричащим», особенно заметным это отставание стало после введения в эксплуатацию Московского центрального кольца (МЦК).

          «Такая же внутренняя железная дорога есть и у нас в Петербурге и точно такие же возможности экономического и географического характера есть», – считает Межевич. Федеральный центр мог бы дать под это ресурсы, надеется он.

          Напомним, что 3 октября президент Владимир Путин предложил полпреду в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову стать исполняющим обязанности губернатора Петербурга. Его предшественнику Георгию Полтавченко было предложено возглавить совет директоров Объединенной судостроительной компании. Выборы нового мэра северной столицы намечены на 8 сентября будущего года, пояснили в Центризбиркоме. Пока Александр Беглов не заявлял о своих планах участвовать в выборах, но политологи не исключают, что он примет такое решение.

          «Достаточно традиционна для нашего города проблематика сохранности культурного наследия. Москва пострадала еще на заре советской власти и говорить о сохранении исторического облика Москвы «по состоянию на 1914 год», сегодня немножко смешно, – продолжает эксперт. – Другая ситуация в Питере. В силу разных обстоятельств, даже война не сумела разрушить единое культурное пространство города – и тем бережнее мы должны относиться к нему».

          Иногда ошибки в этом направлении допускались и в эпоху прежнего губернатора, к счастью их было немного, но такие болевые точки есть, сетует эксперт. «Тот же новый корпус музея Достоевского, где нужно грамотное решение профессионала, как пройти между интересам различных групп влияния», – отмечает Межевич.

          «Безусловно, нужно учесть целый ряд традиционных моментов. В первую очередь, ЖКХ – понятно, что изношенность труб горячего водоснабжения, это не то, что можно исправить щелчком пальца, нужна внятная программа. Можно ее подготовить и озвучить», – предлагает эксперт. Публичный запуск такой программы в сфере ЖКХ было бы серьезной помощью губернатору с точки зрения «практической политологии», добавил Межевич.

          «Безусловно, по целому ряду вопросов государственного значения, губернатору такого города следует высказываться публично, озвучивать в общении с горожанами свое отношение к проблемам глобальной повестки дня. Как не странно, это было и у покойного Анатолия Собчака, это было и у Валентины Матвиенко, а вот господин Яковлев и господин Полтавченко больше позиционировали себя муниципальными руководителями», – полагает эксперт.

          Но для Петербурга недостаточно, чтобы его мэр был не более чем работником муниципального уровня, считает Межевич. «Нужно смелее высказываться по федеральной повестке. Нельзя, конечно, высказываться только по ней, но нельзя ее и игнорировать, – предлагает собеседник. – Нужна разумная публичность».


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