Эксперт перечислил условия для успеха Беглова в Петербурге

«Если сравнивать с Москвой, то с точки зрения развития транспорта отставание Петербурга стало просто кричащим», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Николай Межевич. По его мнению: транспорт – одно из направлений, которому следует уделить внимание и.о. главы города Александру Беглову для повышения своей популярности среди петербуржцев.

«Безусловно, существует несколько главных направлений. Если и.о. губернатора будет принимать по этим направлениям ответственные решения, он может очень быстро превратиться в очень успешного, эффективного руководителя города», – подчеркнул Николай Межевич, главный научный сотрудник института проблем региональной экономики, профессор факультета международных отношений СПбГУ.

Межевич отмечает: уже сейчас вполне ясны те направления, которым Беглову следует уделить приоритетное внимание, если захочет успешно баллотироваться на губернаторский пост.

Эксперт перечисляет проблемы городского транспорта и всего транспорта агломерации Петербурга и Ленинградской области.

«Безусловно, имеют место «выносные» внешние проблемы транспорта – железнодорожная сеть, примыкающая к городу, развитие морского транспорта. Многие хорошие вещи здесь озвучивались на протяжение последних 7-10 лет, но, увы, имеет место отставание от Москвы», – отметил эксперт, добавив, что «кричащим», особенно заметным это отставание стало после введения в эксплуатацию Московского центрального кольца (МЦК).

«Такая же внутренняя железная дорога есть и у нас в Петербурге и точно такие же возможности экономического и географического характера есть», – считает Межевич. Федеральный центр мог бы дать под это ресурсы, надеется он.

Напомним, что 3 октября президент Владимир Путин предложил полпреду в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову стать исполняющим обязанности губернатора Петербурга. Его предшественнику Георгию Полтавченко было предложено возглавить совет директоров Объединенной судостроительной компании. Выборы нового мэра северной столицы намечены на 8 сентября будущего года, пояснили в Центризбиркоме. Пока Александр Беглов не заявлял о своих планах участвовать в выборах, но политологи не исключают, что он примет такое решение.

«Достаточно традиционна для нашего города проблематика сохранности культурного наследия. Москва пострадала еще на заре советской власти и говорить о сохранении исторического облика Москвы «по состоянию на 1914 год», сегодня немножко смешно, – продолжает эксперт. – Другая ситуация в Питере. В силу разных обстоятельств, даже война не сумела разрушить единое культурное пространство города – и тем бережнее мы должны относиться к нему».

Иногда ошибки в этом направлении допускались и в эпоху прежнего губернатора, к счастью их было немного, но такие болевые точки есть, сетует эксперт. «Тот же новый корпус музея Достоевского, где нужно грамотное решение профессионала, как пройти между интересам различных групп влияния», – отмечает Межевич.

«Безусловно, нужно учесть целый ряд традиционных моментов. В первую очередь, ЖКХ – понятно, что изношенность труб горячего водоснабжения, это не то, что можно исправить щелчком пальца, нужна внятная программа. Можно ее подготовить и озвучить», – предлагает эксперт. Публичный запуск такой программы в сфере ЖКХ было бы серьезной помощью губернатору с точки зрения «практической политологии», добавил Межевич.

«Безусловно, по целому ряду вопросов государственного значения, губернатору такого города следует высказываться публично, озвучивать в общении с горожанами свое отношение к проблемам глобальной повестки дня. Как не странно, это было и у покойного Анатолия Собчака, это было и у Валентины Матвиенко, а вот господин Яковлев и господин Полтавченко больше позиционировали себя муниципальными руководителями», – полагает эксперт.

Но для Петербурга недостаточно, чтобы его мэр был не более чем работником муниципального уровня, считает Межевич. «Нужно смелее высказываться по федеральной повестке. Нельзя, конечно, высказываться только по ней, но нельзя ее и игнорировать, – предлагает собеседник. – Нужна разумная публичность».