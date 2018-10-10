Белоруссия получила от России 263 млн долларов от «перетаможки» нефти

Минск получил от Москвы недоплаченные с июля 263 млн долларов от «перетаможки» нефти, сообщил вице-премьер белорусского правительства Игорь Ляшенко.

«Уже вчера поступили. Они недоплачивались с июля. Мы получили 263 млн долларов», – сказал Ляшенко, передает ТАСС.

Он уточнил, что механизм «перетаможки» «не имеет конкретной цифры» и зависит от стоимости барреля нефти.

Межправительственное соглашение от 2017 года между двумя странами четко устанавливает только объем беспошлинных поставок нефти из России в Белоруссию – 24 млн тонн в год. Минск оставляет в своем бюджете пошлины от экспорта нефтепродуктов, полученных из российской нефти. С 2017 года Белоруссия также получила право на реэкспорт 6 млн тонн российской нефти – тоже с зачислением пошлин в свой бюджет. Этот механизм стороны назвали «перетаможкой».

Между тем в четверг стало известно, что с ноября 2018 года и до конца 2019 года Россия не будет поставлять бензин, дизель и мазут в Белоруссию, это прописано в ранее утвержденном индикативном балансе на поставки нефтепродуктов.