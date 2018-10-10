Девушка спасла 12 человек из горящего дома в Улан-Удэ

Светлана Пежемская спасла 12 человек из ночного пожара в Улан-Удэ, сама девушка при этом получила многочисленные порезы от стекла.

Деревянный дом вспыхнул в ночь с 4 на 5 октября, Пежемская первой почувствовала запах гари и бросилась спасать людей, передает Первый канал.

Первыми из огня она вытащила детей, своих племянников 7 и 8 лет, затем бросилась будить тетю. Потом девушка продолжила эвакуировать всех остальных жителей дома.

Всего ей удалось спасти 12 человек, однако все-таки один мужчина погиб.

Светлана работает диспетчером горячей линии центра медицины катастроф. В МЧС обещали представить девушку к награде.

В 2017 году 11-летняя девочка спасла из горящего дома шестерых детей.

В феврале 2018 года сообщалось, что пожилая жительница Челябинской области погибла, пытаясь спасти троих праправнуков.