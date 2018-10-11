Захарова заявила о прорыве информационной блокады Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что крымские журналисты теперь участвуют в международных мероприятиях, что свидетельствует о прорыве информационной блокады.

«Мне кажется, и я еще раз говорю, что эта информационная блокада уже прорвана. Уже у нас есть примеры участия крымских журналистов в международных форумах дистанционно и непосредственно личного участия. Так будем работать и дальше», – сказала представитель МИДа, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула важность этого процесса, поскольку жители полуострова смогут сами дать достоверную информацию о происходящем в Крыму. Также она отметила, что после воссоединения России с Крымом журналисты, общественники и жители республики долгое время не имели возможности выступать на международной арене.

В сентябре 2018 года крымский журналист рассказал ОБСЕ о 23-летней украинской оккупации полуострова.