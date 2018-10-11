Российские компании вошли в рейтинг лучших работодателей мира

Американский журнал Forbes составил рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли пять российских компаний.

Лучшим работодателем мира стала американская компания Alphabet Inc., это материнская компания Google, сообщает Forbes.

В первую пятерку также вошли Microsoft, корпорация Apple, Walt Disney и Amazon.com.

Из российских компаний в рейтинг попали Московская биржа (117-е место), «Сургутнефтегаз» (167-е место), Объединенная авиастроительная корпорация (278-е место), «Аэрофлот» (341-е место) и «Лукойл» (450-е место).

В целом в рейтинге доминируют компании из США – всего их 185.

Составители рейтинга проанализировали 430 тыс. опросных листов сотрудников компаний со всего мира. Им было предложено оценить своего работодателя и вероятность того, что они порекомендуют компанию другу или члену семьи.

На прошлой неделе Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей США.