Хлебникова попала в больницу после смерти мужа

Певица Марина Хлебникова обнаружила тело первого мужа Антона Логвинова в московской квартире и на фоне стресса была госпитализирована.

На фоне стресса у Хлебниковой началась невротическая реакция, ее госпитализировали в медучреждение.

На протяжении последнего года мужчина был сильно болен: он перенес инсульт, после чего ему требовалась постоянная поддержка. Бывшие супруги остались в хороших отношениях, поэтому певица решила самостоятельно заботиться о бывшем муже. Он переехал к певице вместе со своей кошкой, но через какое-то время домашнее животное погибло, и Логвинов стал «сам не свой», пишет «Московский Комсомолец».

Тело бывшего мужа певицы, 51-летнего Логвинова, было обнаружено в двухуровневой квартире в столичном районе Северное Бутово, сообщает URA.ru.

«Труп обнаружила певица Марина Хлебникова, которой покойный приходится первым супругом. По предварительным данным, гражданин покончил с собой», – отметил источник, добавив, что следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Марина Хлебникова стала популярной певицей в 1990-е благодаря хитам «Чашка кофию», «Дожди», «Мой генерал», «Солнышко мое, вставай».